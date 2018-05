L’Onu rend hommage à la contribution du Maroc aux efforts de maintien de la paix dans le monde

samedi, 19 mai, 2018 à 17:45

New York – L’Organisation des Nations unies a rendu, samedi, un vibrant hommage au Maroc pour sa contribution aux efforts de maintien de la paix, ainsi qu’aux casques bleus marocains et leurs familles pour leurs importants services et sacrifices pour la paix et la sécurité mondiale.