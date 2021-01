L’Université Ibn Tofaïl cède un brevet d’invention à une société privée, une première au Maroc

lundi, 18 janvier, 2021 à 18:53

Kénitra – La cérémonie de signature du contrat de cession à la société privée Agricultural And Trading Company (ATRACO SARL) du brevet d’invention de l’Université Ibn Tofail de Kénitra, portant sur la production, la formulation et le recyclage d’un produit biofongicide et biostimulant, s’est tenue lundi à Kénitra.