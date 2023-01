Marrakech : La famille de la résistance célèbre le 79e anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance

mercredi, 11 janvier, 2023 à 22:14

Marrakech – La Délégation régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération (HCAR) a organisé, mercredi à l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Marrakech, un meeting célébrant le 79è anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance.

Initiée en coopération avec la Direction régionale de la Culture de Marrakech-Safi, le Conseil local des Oulémas de Marrakech et l’Académie Toubkal de la Recherche Sociale, cette rencontre vient clôturer une série d’activités organisées par le HCAR en célébration de cet événement historique marquant l’épopée de la lutte pour recouvrer la liberté et l’indépendance, la souveraineté nationale et parachever l’intégrité territoriale du Royaume.

La présentation du Manifeste de l’Indépendance, qui a déclenché la phase de revendication publique de l’indépendance, traduit la parfaite symbiose entre le Trône Alaouite et le peuple marocain pour la défense des constantes sacrées de la nation, son unité et son intégrité territoriale, a souligné le Délégué régional du HCAR, M. Kamal Aouanet, dans une allocution à l’ouverture de cette rencontre.

“Cet événement historique que nous célébrons chaque année, en hommage aux femmes et aux hommes du mouvement national, de la résistance et de l’Armée de libération, et en reconnaissance de leurs énormes sacrifices en faveur du recouvrement de l’indépendance, est aussi l’occasion de consacrer les valeurs du patriotisme et de la citoyenneté, et de consolider le sentiment d’appartenance nationale chez les générations montantes”, a-t-il relevé.

M. Aouanet a, par ailleurs, indiqué que la célébration de cet événement phare de l’histoire de la résistance nationale offre l’opportunité pour la famille du mouvement national, de la résistance et de l’Armée de libération de réitérer sa constante mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre la cause nationale et l’intégrité territoriale du Royaume.

Les autres intervenants ont mis en exergue les significations symboliques de cet événement phare, dont la célébration relie le présent au passé et au futur, et offre l’occasion de rendre hommage aux martyrs de la Nation qui se sont sacrifiés pour libérer la patrie du joug du colonialisme et préserver la dignité et la fierté du peuple marocain.

Ils ont également souligné que la célébration de ce moment charnière de la lutte pour la liberté et le recouvrement de l’indépendance offre aux générations montantes l’occasion de méditer sur les enseignements et les sacrifices consentis par le Trône alaouite et le peuple, pour le recouvrement de l’indépendance.

Au menu des activités programmées par la Délégation régionale du HCAR, les délégations provinciales et les espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération en célébration du 79è anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance figurent notamment des conférences, des tables rondes, des visites guidées au profit des étudiants et des élèves des établissements scolaires à l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Marrakech ainsi que la projection de films documentaires, mettant en exergue l’histoire de la résistance nationale.