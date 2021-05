Marrakech- Safi : La campagne de vaccination anti-Covid 19 se poursuit dans de bonnes conditions (DRS)

jeudi, 20 mai, 2021 à 21:02

Marrakech – La campagne nationale de vaccination anti-Covid 19 se poursuit dans de bonnes conditions et dans un climat empreint de mobilisation et d’un degré élevé de responsabilité au niveau de la région Marrakech- Safi, a affirmé jeudi, la Directrice Régionale de la Santé (DRS), Dr. Lamia Chakiri, appelant les citoyens à davantage d’engagement pour faire réussir cette initiative de grande envergure.

“Tous les centres de vaccination sont ouverts aussi bien en milieu rural que dans les zones urbaines relevant de la région Marrakech-Safi où, les cadres impliqués dans cette opération nationale de grande envergure réservent un accueil adéquat et de qualité aux personnes ciblées”, a expliqué à la MAP, Mme Chakiri.

Dans ce sillage, elle a salué la mobilisation de toutes les parties concernées par cette campagne, notamment les professionnels de la santé, les agents d’autorité, les services sécuritaires, les membres du Croissant-Rouge Marocain, ainsi que les citoyens, tout en les appelant à s’inscrire pleinement dans cette opération citoyenne, à même d’atteindre l’immunité communautaire contre la Covid-19 et ce, dans l’optique de revenir de manière progressive à la vie normale.

Par la même occasion, Mme Chakiri, a exhorté les citoyens à respecter, scrupuleusement, leurs rendez-vous de vaccination et à se présenter durant les horaires préfixés pour éviter tout encombrement, tout en veillant à observer les différentes mesures préventives et de précaution en vigueur pour endiguer la propagation de la pandémie, notamment la distanciation physique et le port obligatoire des masques de protection.

Dans différentes stations de vaccination à Marrakech, à l’instar du centre de vaccination aménagé au sein du centre sportif de M’hamid, les citoyens ont fait part de leur satisfaction du dispositif organisationnel optimal mis en place par les services compétents pour assurer un déroulement fluide de cette opération, réitérant leur engagement à s’inscrire pleinement aux efforts déployés pour enrayer la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Jusqu’au mardi dernier, quelque 907.773 personnes ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid 19, alors que 594.047 personnes ont bénéficié de la deuxième dose dans les différents centres de vaccination répartis sur l’ensemble des préfectures et provinces de la région Marrakech- Safi.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 se déroule de façon progressive et par tranches d’âge et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 % de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.