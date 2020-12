Marrakech- Safi : L’oléiculture, une filière résiliente aux conditions climatiques difficiles

mardi, 8 décembre, 2020 à 13:59

-Par : Samir LOTFY-

Marrakech – L’oléiculture, de par les multiples atouts qu’elle recèle au niveau de la région Marrakech- Safi, ne cesse de maintenir sa position de filière phare, et ce en dépit des conditions climatiques peu clémentes enregistrées ces dernières années au niveau de cette partie du territoire national, caractérisées essentiellement par un déficit pluviométrique important.

Malgré le faible niveau des précipitations enregistré au titre de la campagne agricole 2019-2020, le secteur oléicole a, pourtant, montré un degré élevé de résistance et de résilience, en parvenant à assurer une production évaluée à 283.000 tonnes contre seulement 223.000 tonnes durant la campagne précédente, selon les données fournies par la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) de Marrakech- Safi.

Ces résultats, explique la DRA, sont dus pour l’essentiel à l’entrée en production des jeunes plantations et des rendements importants enregistrés au niveau des périmètres irrigués, notamment chez les exploitations disposant de complément d’irrigation à partir de la nappe en plus du phénomène d’alternance qui caractérise l’olivier.

Cette performance est le fruit des efforts déployés au niveau de la région depuis 2008 dans le cadre du “Plan Maroc Vert”, qui ont permis l’extension des plantations oléicoles sur une superficie de 71.300 ha pour arriver à un total de 245.000 ha en 2020 contre 173.650 ha en 2008, soit une augmentation de 41%, selon la DRA.

Ceci dit, il convient de signaler que la filière oléicole au niveau de la région Marrakech- Safi a bénéficié d’importants investissements dans le cadre des projets pilier I (32 projets) et pilier II (34 projets), pour un montant total de 2.5 milliards de DH, précise la même source, faisant savoir que ces investissements ont permis l’émergence d’exploitations oléicoles modernes qui ont impacté positivement les performances de la région en termes de rendement et de qualité.

Ainsi, la région contribue aux réalisations nationales à hauteur de 20% en superficie et 24 % en termes de production, sachant qu’elle occupe la première place des exportations nationales des conserves d’olive avec 52%.

L’aval de la filière a également bénéficié d’importants investissements dans le cadre du Plan Agricole Régional à même de permettre à la région de disposer de 510 unités de trituration des olives et de 23 conserveries.

L’oléiculture au niveau de la région Marrakech- Safi c’est aussi “la reconnaissance de deux Appellations d’Origine Protégée (AOP), en l’occurrence : l’huile d’olive “Tyout Chiadma” et “Aghmat Aylane”, ainsi qu’une indication géographique (IGP) : “IGP huile d’olive Amizmiz”, tient à expliquer la DRA.

Sur le plan socioéconomique, la filière oléicole compte 144.000 agriculteurs de la région, dont la majorité sont répartis sur de petites exploitations. Elle génère, en outre, environ 2.3 milliards de DH de valeur ajoutée et permet la création de 14 millions de journées de travail par an en amont et en aval.

Ce rôle important lui confère une place de choix dans les programmes des services déconcentrés du Département de l’Agriculture en matière de conseil agricole et d’accompagnement des petits agriculteurs.

Ces performances remarquables de la filière oléicole sont l’aboutissement du grand travail accompli par l’ensemble des services déconcentrés du Département de l’Agriculture au niveau de la Région, pour promouvoir ce secteur, notamment à travers l’accompagnement, la sensibilisation et la formation des oléiculteurs, tout en instant sur la nécessité d’accorder une importance cruciale à la qualité des produits.

A la commune d’Al Attaouia relevant de la province d’El Kelâa des Sraghna, l’une des zones oléicoles par excellence au niveau régional, un intérêt grandissant est accordé au développement de la filière en amont et en aval, au point que cette localité s’est forgée une grande notoriété et devenue une référence à l’échelle nationale, comme en témoigne le nombre conséquent d’unités de conservation d’olives et d’extraction de l’huile d’olive.

“La filière oléicole est pionnière et distinguée à l’échelle de la région Marrakech- Safi, alors que la province d’El Kelâa des Sraghna est considérée, sans nul conteste, comme capitale de la production oléicole grâce à une superficie estimée à 76.000 ha d’oliveraie, sans omettre le fait que l’huile d’olive produite est de qualité supérieure”, a confié à la MAP, M. Mimoun Daoudi de la Coordination provinciale de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz (ORMVAH) à El Kelâa des Sraghna.

La province compte une série de conserveries et d’unités de trituration des olives avec des standards mondiaux et une grande capacité de production, a-t-il poursuivi, mettant en relief le rôle que jouent ces unités en termes d’emploi et de création de dynamique économique.

M. Daoudi a, en outre, mis l’accent sur le grand travail accompli, en toute synergie, entre l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz (ORMVAH), la DRA et les différents services décentralisés du Département de l’Agriculture au niveau de la région en vue d’accompagner cette filière et de booster davantage la dynamique soutenue qu’elle connait.

De son côté, M. Abdelhak Labied, responsable de qualité à la Conserverie d’Al Attaouia, l’une des unités modèles de trituration de l’huile d’olive dans la zone, a mis en avant la qualité supérieure de la production oléicole dans cette zone et la notoriété dont elle jouit à l’échelle internationale.

Il a fait observer que “cette année, malgré un rendement légèrement faible dû au déficit pluviométrique, nous avons pu préserver la qualité de notre production”, passant en revue une panoplie de mesures de qualité, d’hygiène et de sécurité sanitaire strictement observée au sein de cette unité, à même de lui permettre de décrocher, ces dernières années, de prestigieux prix au niveau national.

Dans la foulée, il a donné un aperçu détaillé sur le protocole sanitaire adopté en vue de lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Même son de cloche chez M. Brital Bennani Machal, responsable d’une autre unité ultramoderne de production de l’huile d’Olive vierge à la commune de Tamelalt, qui s’est attardé sur l’importance de cette filière, avant de relever que son unité a été créée en 2010 avec une capacité de production de 360 tonnes/Jour et une capacité de stockage de 1500 tonnes d’huile d’olive par an, et que presque l’ensemble de la production est orientée vers l’export, notamment à destination des USA et du marché européen.

“Il s’agit d’une unité pilote au niveau régional, qui dispose de sa propre oliveraie étendue sur une superficie de 1050 ha et intègre et respecte tous les standards et protocoles modernes et récents de production, tout en fonctionnant de manière à respecter scrupuleusement l’environnement avec presque 0% déchets”, a-t-il expliqué.

Et M. Brital Bennani de conclure que dans le souci de préserver une qualité supérieure de la production, “nous veillons strictement à ce que la durée entre la récole à partir de notre oliveraie ou en provenance des grands producteurs de la région et la trituration des olives ne dépasse guère les 24h”.