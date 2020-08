Marrakech dans le top 25 de “TripAdvisor” des destinations populaires mondiales en 2020

samedi, 8 août, 2020 à 19:17

Marrakech – La ville de Marrakech figure dans le top 25 des destinations populaires mondiales et des villes emblématiques incontournables à visiter en 2020, selon le dernier classement établi par le site mondial de conseils touristiques et de voyages “TripAdvisor”.

La cité ocre est classée à la 21ème position sur les 25 destinations retenues par ledit site sur la base des avis, évaluations et opinions des voyageurs du monde entier. Elle se place ainsi derrière Siem Reap (20è) au Cambodge et devance Lisbonne (22è) au Portugal.

Elle est la 2ème destination dans le monde arabe après Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, qui occupe le 12ème rang.

Grâce à ce classement, la ville de Marrakech se positionne aux côtés d’autres destinations touristiques de renommée mondiale, telles que Londres (1ère/Royaume Uni), Paris (2è/France), Crète (3è/Grèce), Bali (4è/Indonésie), Rome (5è/Italie), Phuket (6è/Thaïlande), Sicile (7è/Italie), Majorque (8è/Iles Baléares), Barcelone (9è/Espagne), Istanbul (10è/Turquie), Bangkok (14è/Thaïlande), Tokyo (23è/Japon) et New York (25è/Etats-Unis).

“Marrakech, la ville rouge, est un endroit plein de magie, avec ses innombrables marchés, jardins, palais et mosquées”, écrit “TripAdvisor” sur son site internet.

“Consacrez une journée entière pour découvrir la Médina et ses cours secrètes et arpenter ses ruelles sinueuses. Puis allez vous ressourcer dans le calme et la sérénité régnant au Jardin Majorelle ou bien admirez toute la splendeur de l’une des vieilles mosquées de la ville”, souligne la même source.

Par ailleurs, “TripAdvisor” a publié la liste des meilleures activités à faire en voyage en 2020 à travers le monde.

Sur cette liste, une visite guidée d’une journée au départ de Marrakech vers le Massif de l’Atlas et les trois vallées avec les cascades figure à la 7ème place du top 25 des “expériences-Monde” conseillées par le prestigieux site spécialisé.

“TripAdvisor” est la plus grande plateforme de voyage au monde, qui aide 463 millions de voyageurs chaque mois à faire de chaque voyage leur meilleur voyage.

Les voyageurs du monde entier utilisent le site et l’application “TripAdvisor” pour consulter plus de 859 millions d’avis et opinions sur 8,3 millions établissements d’hébergements, restaurants, expériences, compagnies aériennes et croisières.

“TripAdvisor” est disponible dans 49 marchés et en 28 langues.