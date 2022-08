Mdiq-Fnideq: les efforts se poursuivent pour circonscrire l’incendie de la forêt “Kodiat Tifour” (sources locales)

mardi, 16 août, 2022 à 21:10

L’Association Al-Muniya de Marrakech pour la préservation et la revivification du patrimoine du Maroc organise du 19 au 23 octobre prochain, à la cité ocre, la 11è édition du Festival “Samaâ Marrakech pour les rencontres et musiques soufies”, sous le thème “Le présent et l’avenir des anciennes médinas…La connaissance du patrimoine architectural et urbanistique et sa mémoire dans le Grand Maghreb et le Machrek”