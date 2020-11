Le ministère de la Santé œuvre pour garantir l’accès aux soins aux personnes vivant avec le VIH durant la pandémie de Covid-19

lundi, 30 novembre, 2020 à 22:27

Rabat – Le ministère de la Santé a annoncé, lundi, qu’il œuvre, en collaboration avec ses partenaires, à garantir l’accès aux soins aux personnes vivant avec le VIH durant la pandémie de Covid-19.

“Le ministère de la Santé a œuvré, dans ce contexte particulier, à maintenir la continuité des soins aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH), en assurant notamment l’accès au traitement antirétroviral (ARV) et ce, en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et les organisations de la société civile et avec l’appui du Fonds mondial et de l’ONUSIDA”, indique le ministère dans un communiqué, à l’occasion de la Journée mondiale contre le Sida, relevant que toutes les ressources nécessaires ont été mobilisées à cet effet.

Il est à noter que dans le cadre du Plan stratégique national 2023 de la riposte contre le sida, les efforts déployés par toutes les parties prenantes ont permis d’atteindre, durant l’année 2019, une proportion de 78% des PVVIH qui connaissent leur statut sérologique, dont 90% sont mis sous traitement ARV et 92% parmi elles ont négativé leur charge virale.

L’ensemble des interventions mettent le Maroc sur la bonne voie de l’élimination de l’épidémie du VIH comme problème de santé publique à l’horizon de 2030, conformément aux objectifs de développement durable.

La communauté internationale célèbre, le 1er décembre 2020, la Journée mondiale contre le Sida. Au Maroc, cette journée sera célébrée sous le slogan “Continuité de la lutte contre le sida: une responsabilité partagée”, témoignant de la nécessité de garantir l’accès aux services de prévention et de soins VIH dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 que vit le Maroc.