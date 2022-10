Nigeria: l’ARM participe à la 2ème conférence du Réseau des gouvernements infranationaux d’Afrique

dimanche, 2 octobre, 2022 à 11:37

Casablanca – L’Association des Régions du Maroc (ARM) a participé à la deuxième conférence du Réseau des Gouvernements Infranationaux d’Afrique tenue le 30 septembre 2022 à Abuja, République Fédérale du Nigeria, organisée par la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) et le Forum des Gouverneurs du Nigéria.

La délégation marocaine a été accueillie à son arrivée à Abuja par son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc qui a suivi avec un intérêt particulier le déroulement de cette conférence, indique ARM dans un communiqué.

Ont pris part à cette rencontre 25 délégations de pays d’Afrique avec plus de 250 représentants de différents niveaux de collectivités territoriales infranationales, des bailleurs de fonds ainsi que des experts dans le domaine des finances.

La séance inaugurale a été marquée par la Présence du Président de la République qui a prononcé un discours dans lequel il a insisté sur la nécessite de développer le continent Africain en garantissant l’indépendance en matière des produits manufacturés, créer des chaines de valeurs entre Régions et assurer une meilleure exploitation des richesses naturelles pour être au rendez-vous de l’agenda 2063.

La conférence a connu l’organisation de tables rondes auxquelles le Président de la Région de l’Oriental et Secrétaire Général de l’ARM a pris part. Dans son intervention pour assurer un développement économique et social de l’Afrique, il a mis l’accent sur le renforcement de la coopération décentralisée, la mobilisation des compétences africaines, la diversification des ressources de financement, l’enseignement et la recherche scientifique, la promotion de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et enfin l’engagement du secteur privé au côté du secteur public.

Le secrétaire Général de CGLU Afrique a mis l’accent, quant à lui, sur le rôle que jouera le Forum des Régions d’Afrique (FORAF) en tant qu’organe de gouvernance au sein de CGLU Afrique et qui permettra aux Régions membres d’œuvrer ensemble au développement et à l’intégration de l’Afrique (Le Forum des Régions a été créé le 9 septembre 2022 à Saidia Maroc).

En marge de cet évènement, il a été procédé à la signature d’un Mémorandum d’Entente entre l’Association des Régions du Maroc et le Forum des Gouverneurs du Nigéria et qui a pour objectif le renforcement des capacités des élu(e), le partage d’expériences en matière de décentralisation, le réseautage et la collaboration entre les Régions du Royaume du Maroc et les Etats Fédérés du la République du Nigeria.

Enfin, dans leurs présentations, plusieurs intervenants ont évoqué le modèle Marocain de la régionalisation avancée comme exemple réussi de la décentralisation en Afrique.