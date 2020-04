Le nombre de bénéficiaires des cours d’alphabétisation à distance a atteint 95% du total des inscrits

lundi, 6 avril, 2020 à 16:37

Rabat – Le nombre de bénéficiaires des cours d’alphabétisation à distance a atteint plus de 290.000 personnes, soit 95% du total des inscrits au programme, et ce après plus de deux semaines du lancement de cette méthode dans le cadre des mesures préventives prises par le ministère des Habous et des Affaires islamiques face nouveau coronavirus.

Dans un communiqué, le ministère affirme qu’en guise d’accompagnement des bénéficiaires pour acquérir les connaissances, compétences et aptitudes ciblées, 10.000 cadres sont mobilisés à travers le territoire national pour dispenser des cours de révision et de soutien par le biais des méthodes appropriées et à travers les différents moyens électroniques disponibles, de manière à atteindre la qualité du processus d’apprentissage.

Les encadrants du programme mettent en oeuvre les dispositions de la supervision pédagogique continue par les moyens possibles, selon les critères de flexibilité, de concentration, d’atténuation et de simplification, et d’une manière qui garantisse l’équité et la couverture éducative appropriées, afin de dispenser efficacement les activités éducatives et de renforcer les capacités et compétences ciblées, souligne la même source.

Le communiqué ajoute qu”en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, visant à prendre toutes les mesures de précaution pour se prémunir contre le nouveau coronavirus au Maroc, le ministère des Habous et des Affaires islamiques s’est employé à appliquer son plan andragogique alternatif relatif à l’organisation du programme d’alphabétisation dans les mosquées.”

Ainsi, le ministère a immédiatement demandé aux délégués des Affaires islamiques d’orienter les bénéficiaires du programme vers la poursuite du suivi des épisodes du programme “lire et apprendre via la télévision et internet”, en tant qu’expérience pionnière dans le domaine de l’enseignement à distance promue par ce secteur, depuis son lancement par le Souverain le 04 avril 2014, et que la chaîne “Assadissa” et le site électronique du ministère diffusent, ainsi qu’en tant que choix andragogique pour assurer la continuité de l’apprentissage conformément aux méthodes et moyens requis.

Le ministère a également salué les efforts des intervenants dans le programme, les bénéficiaires et leurs familles, ses responsables et cadres administratifs et éducatifs, au niveau central, régional et provincial ainsi que tous ses collaborateurs, en reconnaissance des sacrifices distingués qu’ils consentent pour le soutenir dans l’accomplissement de sa mission nationale éducative dans ces circonstances que vit le Maroc.

Le ministère a en outre affirmé qu’il a préparé des alternatives pour redresser ses opérations et résultats, et organiser et investir les résultats du processus d’apprentissage afin d’atteindre la rentabilité escomptée, tout en s’apprêtant à achever la saison scolaire 2019-2020 à travers le programme d’alphabétisation dans les mosquées avec efficacité et gouvernance.