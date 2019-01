Nouvelle aérogare de l’aéroport de Zagora, une infrastructure à la mesure des ambitions de la région

mardi, 22 janvier, 2019 à 21:01

Casablanca – La nouvelle aérogare de l’aéroport de Zagora, dont la mise en service a été lancée mardi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est une infrastructure moderne qui devra participer au renforcement de la place de la destination Zagora sur la carte touristique nationale.

A la mesure des ambitions de la région et de ses habitants, ce projet, qui porte la capacité d’accueil de l’aéroport à 250.000 passagers par an, s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Office national des Aéroports (ONDA), la région Sous-Massa et la province de Zagora.

La construction de la nouvelle aérogare (2.700 m2) s’est accompagnée de l’édification d’une tour de contrôle et de divers bâtiments (bloc technique, bâtiments administratifs, service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs).

Le projet de développement de l’aéroport de Zagora a consisté également en le renforcement des infrastructures aéronautiques existantes, l’allongement et élargissement de la piste d’envol, l’élargissement de la bretelle existante, l’extension et le renforcement du parking avions portant sa surface totale de 6.000 à 15.000 m² pour le traitement simultané de deux vols moyen-courrier.

La nouvelle aérogare est dotée de tous les équipements nécessaires, répondant aux normes et standards internationaux en vigueur en matière de sûreté, de sécurité et de qualité de service.

Ce projet a nécessité une enveloppe budgétaire de 106,03 millions de dirhams, financée par l’ONDA (86,03 MDH), la Région Sous-Massa (10 MDH) et la province de Zagora (10 MDH).