ONU: le Maroc co-organise un événement sur le rôle des jeunes dans l’action climat

mardi, 29 septembre, 2020 à 18:59

Nations-Unies (New York) – La mission permanente du Maroc auprès des Nations-Unies à New York, a co-organisé, mardi, un événement sous un format virtuel, sur le rôle de la jeunesse dans l’action climat, marqué par la participation d’une pléiade de jeunes leaders et parlementaires représentant plusieurs pays.