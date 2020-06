Partagés entre soulagement et expectative, les cafetiers d’Essaouira reprennent le service sur place

vendredi, 26 juin, 2020 à 15:22

Essaouira – Après une inactivité de plus de trois mois suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Maroc en raison du nouveau coronavirus et des mesures drastiques décrétées par les autorités publiques pour enrayer la propagation de la pandémie, les cafetiers d’Essaouira, partagés entre les sentiments de grand soulagement et d’expectative, ont rouvert, jeudi, leurs portes pour la reprise du service sur place, au grand bonheur de la clientèle parmi les habitués.