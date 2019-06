Le Plan intégré d’assainissement liquide en milieu rural vise à traiter 43 millions m3 d’eaux usées à l’horizon 2040

mercredi, 26 juin, 2019 à 9:10

Rabat – La secrétaire d’État chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi a indiqué, mardi à Rabat, que le Plan intégré d’assainissement liquide en milieu rural vise à traiter 43 millions m3 d’eaux usées à l’horizon de 2040.

En réponse à une question d’actualité autour de “La problématique des déchets liquides”, posée par le groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des conseillers, Mme El Ouafi a expliqué que le nouveau plan national, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie nationale du développement durable, relative essentiellement au développement et à la généralisation des services d’assainissement liquide en milieu rural, bénéficiera à plus de 1.000 centres ruraux à l’horizon de 2040, soulignant que son département fournit des efforts considérables en vue de réduire le coût de la dégradation de l’environnement lié aux déchets liquides.