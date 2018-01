Plus de 1300 participants au 4è African Digital Summit en février à Casablanca

mardi, 23 janvier, 2018 à 19:54

Casablanca – Plus de 1.300 professionnels du digital et une quarantaine de speakers de haut niveau originaires d’une vingtaine de pays d’Afrique et d’ailleurs sont attendus à la 4ème édition de l’African Digital Summit (ADS), prévu les 22 et 23 février prochain à Casablanca, ont annoncé, mardi, les organisateurs.