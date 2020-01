Première opération chirurgicale au laser des voies urinaires à l’hôpital Hassan II de Dakhla

vendredi, 10 janvier, 2020 à 22:27

Dakhla – L’hôpital régional Hassan II de Dakhla a introduit une nouvelle technique chirurgicale pour le traitement des maladies de la prostate, des reins et des voies urinaires, avec la réalisation de la première opération chirurgicale au laser des voies urinaires.

Un staff médical composé du Dr Aissam Goultaiene, chirurgien urologue, d’un aide opératoire et de médecins et d’infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation, a effectué avec succès, vendredi à l’hôpital Hassan II de Dakhla, une opération chirurgicale de résection transurétrale de la prostate via la technique bipolaire et vaporisation ainsi q’une fragmentation et élimination d’un calcul vesicale par laser (calculase).