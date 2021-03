La promotion des droits sociaux et économiques de la femme au cœur des objectifs majeurs de l’INDH (Coordination Nationale-INDH)

dimanche, 7 mars, 2021 à 10:06

Rabat – La promotion des droits sociaux et économiques de la femme se place au cœur des objectifs majeurs de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), a indiqué la Coordination Nationale – INDH dans un communiqué rendu public à l’occasion de la journée internationale de la femme.

«La promotion des droits sociaux et économiques de la femme se place au cœur des objectifs majeurs de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, comme l’a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, dans son Discours Fondateur de l’INDH, adressé à la Nation le Mercredi 18 Mai 2005″, souligne la même source.

La journée internationale des femmes, célébrée chaque année le 8 Mars pour promouvoir la lutte pour les droits des femmes, est l’occasion «de rappeler l’importance d’un engagement constant pour réduire les inégalités dont elles sont victimes, et améliorer la condition de cette catégorie de la population, dans l’objectif de réaliser un développement humain durable et équitable», relève le communiqué.

La phase III de l’INDH, lancée en 2018, s’inscrit en droite ligne de cette Vision Royale. De fait, dans le cadre de son programme 4 visant l’ «Impulsion du capital humain des générations montantes», les projets visant «la généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural» ont permis à plus de 1.700 éducatrices de bénéficier d’une formation qualifiante et d’être ensuite insérées dans le marché du travail au niveau de leurs localités respectives, ce qui représente 85% des éducateurs mobilisés au niveau de près de 2.000 unités d’enseignement préscolaire ouvertes pendant la période 2019-2020, selon le texte.

De plus, dans le cadre des projets «d’appui scolaire», notamment pour lutter contre la déperdition scolaire des jeunes issus de milieux défavorisés, plus de 48.000 jeunes filles sont aujourd’hui pensionnaires des différentes Dar Talib et Dar Taliba, fait savoir le texte.

Autre axe majeur dans la promotion du développement humain de la population féminine, celui concernant «la santé et la nutrition de la mère et de l’enfant», dans le cadre duquel près de 160.000 femmes ont pu bénéficier des prestations offertes par les différents projets de l’INDH (Dar Al Oumouma, ambulances, sensibilisation, kits de naissance pour femmes et nouveaux nés), poursuit le communiqué.

La promotion des droits des femmes passe également par l’amélioration des conditions des catégories les plus démunies, cibles principales du programme 2 de la phase III de l’INDH, relatif à «l’accompagnement des personnes en situation de précarité», relève la même source, ajoutant que dans ce cadre, durant la période 2019-2020, plus de 66.000 femmes ont pu bénéficier de 315 actions et projets de lutte contre la précarité.

L’INDH est fortement engagé dans la promotion de la représentativité des femmes au sein de ses organes de gouvernance. Elles sont aujourd’hui plus de 3.000 à être membres des comités territoriaux de l’INDH, qui sont des espaces de concertation, de débat et de validation des projets INDH, conclut le communiqué.