Province de Chichaoua : Suivi rigoureux et régulier des différents chantiers de reconstruction post- séisme

dimanche, 24 mars, 2024 à 18:09

Province de Chichaoua – Les différents chantiers liés à la reconstruction post- séisme bénéficient, au niveau de la province de Chichaoua, d’une attention particulière et d’un suivi rigoureux et régulier, par l’ensemble des parties prenantes, des autorités locales et des partenaires, à l’effet de garantir à cette opération de grande envergure, toutes les conditions du succès.

Dans ce cadre, des visites de terrain dans nombre de communes territoriales de la province ont été organisées, dimanche, en présence notamment, du secrétaire général du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville- Département de l’habitat et de la politique de la ville, Youssef Hosni, du gouverneur de la province de Chichaoua, Bouabid El Guerrab, de directeurs et responsables centraux dudit ministère, de responsables régionaux et provinciaux, ainsi que des autorités locales et des professionnels (architectes, bureaux d’études….etc).

Ainsi, M. Hosni et la délégation l’accompagnant s’est rendu au douar Guemassa relevant de la commune territoriale de Guemassa où, il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de reconstruction de maisons démolies par le séisme du 08 septembre dernier.

Au douar « Imin Ouassif » relevant de la commune territoriale d’Assif El Mal, M. Hosni a visité des chantiers de reconstruction de maisons, à l’aide, entre autres, de matériaux locaux et ce, dans le strict respect des mesures de sécurité, et celles parasismiques, ainsi que des plans architecturaux émis par les autorités compétentes. Le tout en parfaite harmonie avec le cachet architectural et paysager de la zone.

Par la suite M. Hosni et la délégation l’accompagnant, a fait le déplacement à la commune territoriale de Mzouda plus précisément au douar « Berdoune », occasion de prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux de reconstruction et de l’ensemble des mesures prises en la matière, à l’effet de permettre à ce chantier d’enregistrer de grandes avancées.

Auparavant, une réunion technique a été tenue au siège de la préfecture de la province de Chichaoua, occasion de rappeler les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment le caractère prioritaire de l’opération de relogement, l’adoption d’une réponse forte, rapide et volontariste, le respect de la dignité des populations, des us et coutumes et du patrimoine, et l’impératif d’une supervision technique et architecturale.

Dans une allocution de circonstance, M. Hosni a donné un aperçu détaillé sur l’ensemble des mesures prises au niveau central, afin de permettre à cette opération de reconstruction d’avancer dans de meilleures conditions, louant au passage les efforts engagés et le suivi et l’accompagnement menés sur le terrain par les autorités locales, les services concernés, et les professionnels et partenaires, dans le but de transcender toutes les difficultés rencontrées, avec célérité et efficacité, et permettre aux bénéficiaires de se doter d’un logement décent.

De son côté, le gouverneur de la province de Chichaoua, chiffres à l’appui, a mis en avant les grands pas franchis par l’opération de reconstruction post- séisme au niveau de cette partie du territoire national et ce, grâce à la synergie et à la collaboration effectives de l’ensemble des intervenants au niveau central comme sur le plan local, et à l’interaction positive de la population, réitérant l’engagement des autorités provinciales à rester à l’écoute des citoyens et à persévérer sur cette voie, afin de garantir à cette opération toutes les conditions de succès et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les populations victimes du séisme du 08 septembre dernier.

Cette réunion a été aussi l’occasion pour l’assistance d’échanger autour de nombre de questions et d’aspects techniques liés aux principes, étapes, modèles et dispositifs concernant ce chantier de grande envergure.

Dans une déclaration à la MAP, Amine Idrissi Belkasmi, directeur de l’Agence Urbaine à Marrakech, a fait savoir que ces visites de terrain s’insèrent dans le cadre du suivi permanent assuré par les services du ministère de l’habitat, de l’opération de reconstruction des maisons impactés par le séisme d’Al Haouz, mettant en avant la forte dynamique de reconstruction post-séisme que connait la province de Chichaoua.

« Plus de 2.000 chantiers ont été ouverts grâce à l’accompagnement des services administratifs mais aussi des professionnels, architectes, bureaux d’études, et de Laboratoires mis à la disposition des citoyens, par le ministère à travers la Société Al Omrane, pour la construction de leurs logements dans le cadre du régime de l’aide publique décidée par les autorités publiques », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre que l’objectif de ces visites est de s’arrêter de visu sur l’état d’avancement de ces chantiers et de veiller sur le respect et l’application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui encadrent cette opération et qui insistent sur la solidité et la sécurité des constructions, le respect des spécificités architecturales en milieu rural, ainsi que sur l’écoute des citoyens en tenant compte de leurs besoins et préoccupations en la matière.

« L’opération se poursuit dans ce sens, et nous estimons que nous avons atteint une étape décisive qui aboutira sans nul doute à atteindre les objectifs escomptés et dans les délais impartis », a-t-il conclu.