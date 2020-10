Rabat: Lancement d’une campagne de collecte des signatures de la pétition nationale “Parité maintenant”

jeudi, 15 octobre, 2020 à 23:10

Rabat – Le Collectif “Parité maintenant” a lancé, jeudi à Rabat, une campagne nationale de collecte des signatures de la pétition nationale pour la réalisation d’une parité constitutionnelle à l’horizon de l’année 2030.

Cette action vise à entreprendre des initiatives en matière de législation susceptibles de mettre en œuvre la parité de manière globale et effective, formuler une base solide de règles, de principes, de valeurs et d’orientations et tracer des objectifs réalisables, en vue de l’établissement d’une loi-cadre qui fixe les règles concernant l’égalité et la parité entre hommes et femmes, outre le renforcement des missions du Parlement en matière de contrôle de l’application immédiate des textes de loi relatifs à la représentativité des femmes dans tous les domaines.