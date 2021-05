Ramallah : Remise de l’aide humanitaire marocaine à l’Autorité nationale palestinienne

vendredi, 21 mai, 2021 à 8:04

Ramallah – L’aide humanitaire d’urgence envoyée sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité al-Qods, au profit des Palestiniens, a été remise jeudi à Ramallah à l’Autorité nationale palestinienne.

La remise de cette aide s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur, directeur du Bureau de Représentation du Royaume du Maroc à Ramallah, Mohamed Hamzaoui, du conseiller du Président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques, Mahmoud Al-Habbach, et de la ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kailah, ainsi que d’autres personnalités.

Cette aide, qui a été acheminée par avion jusqu’à l’aéroport international Marka à Amman en Jordanie avant d’entrer par voie terrestre via le passage frontalier entre la Jordanie et la Palestine, se compose de 40 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité, de médicaments pour les soins d’urgence et des couvertures.

Dans une allocution à cette occasion, M. Mahmoud Al-Habbach a qualifié de “geste généreux” l’aide humanitaire envoyée, sur Hautes instructions de SM le Roi au peuple palestinien, qui confirme une fois de plus la solidarité du Maroc avec le peuple palestinien.

“Le peuple palestinien a besoin de se sentir soutenu par ses frères et amis, et le geste de SM le Roi Mohammed VI s’inscrit dans ce contexte”, a-t-il souligné.

Il a exprimé, au nom du Président palestinien, sa profonde gratitude et ses remerciements à Sa Majesté le Roi pour ce geste, exprimant l’espoir de voir tous les frères soutenir ainsi la résistance du peuple palestinien.

Pour sa part, la ministre palestinienne de la Santé a indiqué que l’aide humanitaire envoyée par le Royaume du Maroc intervient à un moment où le peuple palestinien est en proie à la brutale agression israélienne, ajoutant que le peuple palestinien a fort besoin d’une telle aide, en particulier dans la bande de Gaza, où 259 personnes sont tombées en martyrs, dont 63 enfants et 36 femmes.

Elle a exprimé ses remerciements au Royaume du Maroc, Roi, Gouvernement et Peuple, pour ses efforts visant à soutenir le peuple palestinien et à alléger ses souffrances face aux violations israéliennes.

L’ambassadeur du Maroc à Ramallah a, quant à lui, mis en exergue cette noble initiative royale qui donne l’exemple de la solidarité agissante et consacre le respect par le Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi, de son engagement soutenant la juste cause palestinienne et son attachement à la solution à deux États convenue au niveau international.

Il a souligné que SM le Roi, Président du Comité al-Qods, avait toujours placé la question palestinienne au premier plan de Ses préoccupations, en associant les démarches diplomatiques internationales et régionales et le travail sur le terrain grâce aux Orientations que le Souverain prodigue à l’agence Beit Mal Al-Qods, qui joue un rôle important et pionnier dans le soutien de la résistance des Maqdessis.

Plus tôt cette semaine, deux avions des Forces armées royales sont arrivés à Amman, en Jordanie, transportant des produits alimentaires de première nécessité, des médicaments pour les soins d’urgence et des couvertures, qui ont été transportés vers les territoires palestiniens par des camions à travers le pont frontalier entre la Jordanie et la Palestine.

Mercredi, 20 tonnes d’aide destinées à la bande de Gaza ont été livrées au représentant du ministère palestinien de la Santé au poste frontière de Rafah entre Gaza et l’Égypte.