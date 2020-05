Santé publique et épidémiologie: Quatre questions au directeur de l’ENSP

vendredi, 29 mai, 2020 à 12:38

-Propos recueillis par: Maha RACHID-

Rabat – Le directeur de l’École nationale de santé publique (ENSP), Abdelmounim Belalia a accordé un entretien à la MAP portant sur les différentes formations proposées au sein de l’établissement, plus particulièrement sur l’épidémiologie de santé publique et la santé de famille et santé communautaire, ainsi que le lancement de l’enseignement à distance, suite aux mesures mises en place par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus:

L’ENSP propose diverses formations autour de la santé publique, notamment l’épidémiologie et la santé de famille. Pouvez-vous nous en dire plus?

L’institut a formé une première promotion dans le domaine de l’administration sanitaire, avant d’élargir son champ de spécialité vers d’autres filières non moins importantes, à savoir le management de santé, la gestion de programme sanitaire, l’épidémiologie de santé publique et la santé de famille et santé communautaire.

La filière d’épidémiologie de santé publique est, aujourd’hui, plus que jamais sur toutes les lèvres. Lancée en 2010, elle a pour objectif de former des épidémiologistes aptes à faire de la surveillance épidémiologique, lancer des alertes, analyser des données et mettre en place des actions concertées avec l’administration centrale pour lutter contre les épidémies.

Cette filière est, aujourd’hui, appuyée par des organisations internationales, notamment le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et a formé 76 lauréats qui travaillent, actuellement, dans les unités de surveillance épidémiologique dans toutes les provinces du Royaume.

Nos lauréats sont des cadres et responsables qui luttent avec acharnement et œuvrent sans relâche à mettre en place des dispositifs de surveillance épidémiologique dans le cadre du programme national de lutte contre la Covid-19.

De même, 30 lauréats ont également été formés dans le cadre d’un programme à courte durée dans le domaine de l’épidémiologie, afin de former des équipes d’interventions rapides, capable d’agir efficacement en cas d’épidémie.

L’effort de l’école a été couronné l’année dernière, par une accréditation mondiale de la filière épidémiologie de santé publique par le CDC.

La filière santé de famille et santé communautaire a, quant à elle, été ouverte pour répondre aux besoins du système de santé national, notamment en matière de renforcement des soins de santé primaire.

Depuis la déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires, le 12 septembre 1978, l’intérêt a été porté dans le monde entier vers les soins de santé primaires de la population. Le Maroc s’étant inscrit dans cette logique, cette filière fut créée.

Son objectif est de former des médecins de famille, capables de prendre en charge le patient, non pas d’un point de vue individuel, mais dans une dimension familiale et communautaire.

Quelles sont les orientations stratégiques de l’école?

L’école a mis en place un plan de développement qui s’articule autour de quatre orientations majeures, à savoir l’amélioration de la qualité de la formation par le biais de l’accréditation des filières et la mise en place de technique d’e-learning, la diversification de l’offre de formation, le développement des capacités de recherche pour l’aide à la prise de décision ainsi que l’amélioration du positionnement de l’établissement au niveau national et international.

Avez vous opté, à l’instar des autres établissements nationaux, pour l’enseignement à distance?

Tout à fait. Il s’agit, comme je vous l’ai dit, d’une orientation stratégique de notre école. L’école disposait des atouts nécessaires pour développer des formations en ligne, bien avant la mise en place des mesures de confinement par les autorités.

Le e-learning a, en effet, permis de former près de 5.000 étudiants issus de toutes les régions du Royaume et des centaines d’étudiants en provenance de pays d’Afrique subsaharienne.

A cet égard, la semaine dernière fut inaugurée “l’académie virtuelle de santé”, qui propose des formations e-learning de haut niveau. C’est une plateforme de partage d’expérience et d’expertise, qui permet aux étudiants et aux enseignants d’entamer la phase de déconfinement avec sérénité.

Quel est le rôle de la recherche scientifique au sein de l’école?

Dans un contexte de mobilisation nationale de lutte contre la Covid-19, la recherche scientifique revêt une importance primordiale.

C’est pour cette raison que les chercheurs et les enseignants de l’ENSP ont mené des projets de recherche dans le domaine de la Covid-19 et de l’épidémiologie, en plus du lancement de la plateforme électronique www.covidaba.com qui offre une recherche multicritères par mot clé, thème, pays ou langue, en permettant l’accès à des supports différents comme les documents, les enregistrements vidéo et audio ainsi que les liens vers les publications dans le domaine.

Elle donne aussi une information instantanée sur l’évolution de la pandémie dans les différents pays du monde, avec un aperçu détaillé sur le Maroc et certains pays comparables de la région.

La plate-forme COVIDABA a été créée pour répondre aux besoins des chercheurs, professionnels de santé et grand public, en recherche de savoirs sur Covid-19.