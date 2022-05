Temara : Célébration du 66è anniversaire de la création des FAR au Centre d’Instruction des services sociaux

samedi, 14 mai, 2022 à 13:26

Témara – Le Centre d’instruction des services sociaux des Forces armées Royales (FAR) a organisé, samedi, une cérémonie en commémoration du 66ème anniversaire de la création des FAR.

Au cours de cette cérémonie, présidée par le Colonel-major Ali Zejli, chef de la direction générale des services sociaux, lecture a été donnée à l’Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR, aux officiers, sous-officiers et militaires de rang.

Dans cet Ordre du jour, le Souverain a indiqué que “Conformément à la tradition louable que Nous tenons à perpétuer et avec une grande fierté, Nous Nous adressons aujourd’hui à vous, à l’occasion du soixante-sixième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, pour vous exprimer à tous, toutes composantes confondues, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, Nos sentiments de sympathie et de satisfaction, pour vos nobles actions et immenses sacrifices consentis pour hisser très haut les couleurs de la Patrie et défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale”.

“Les résultats positifs de vos précieuses réalisations au cours de l’année écoulée Nous rendent fier de votre disponibilité, de votre discipline et de votre esprit de dévouement au service de la Patrie”, a relevé SM le Roi.

“A cette occasion, Nous voudrions saluer Nos soldats déployés dans Nos provinces du Sud et de l’Est, ou ceux chargés de surveiller nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec vigilance et fermeté, fier de ce que vous faites pour préserver l’unité de la Patrie et la sécurité des citoyens”, a ajouté le Souverain.

“Nous avons également donné Nos Ordres Royaux pour la mise en place d’une haute commission militaire chargée d’examiner le projet de création d’un statut des sous-officiers, qui définit le cadre juridique et organisationnel, ainsi que la gestion du parcours professionnel, selon une vision moderne et globale pour cette catégorie, considérée comme l’un des piliers de Nos Forces Armées Royales”, a souligné SM le Roi.

La cérémonie a été marquée par la décoration de plusieurs officiers et sous-officiers de Wissams qui leur ont été décernés par le Souverain.

En outre, un défilé militaire a été organisé, auquel ont pris part différents détachements du Centre d’Instruction des services sociaux des FAR.

La commémoration du 66ème anniversaire des Forces Armées Royales (FAR) est une occasion pour mettre en avant le palmarès foisonnant de réalisations et de sacrifices des FAR au service de la Patrie, depuis leur création le 14 mai 1956 au lendemain de l’indépendance du Royaume, et qui se poursuivent sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales.