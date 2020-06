Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc: Wiqaytna, létalité, TelmidTICE…

lundi, 1 juin, 2020 à 17:33

Rabat – Le Coronavirus, qui a contaminé plus de 6 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– L’application mobile de notification d’exposition à la Covid-19 sera installée ou activée d’office sur tous les téléphones. FAUX

– L’application “Wiqaytna” accède à la base de contacts des utilisateurs. FAUX

– Les chiffres de la létalité du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été surévalués. FAUX

– 12 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été confirmés au Maroc, portant à 7.819 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– Le ministère de la Santé a renforcé le dispositif existant de suivi des contacts, par le lancement d’une application mobile de notification d’exposition à la Covid-19, baptisée “Wiqaytna”. VRAI

– Le taux de létalité au Maroc est de 2,6 %, demeurant ainsi stable et nettement inférieur à la moyenne mondiale (moins de la moitié). VRAI

– Lancement d’un système informatique permettant l’accès gratuit à la plateforme d’enseignement à distance TelmidTICE et le téléchargement de ressources numériques. VRAI

– Le nombre des cas actifs est de 2.143, soit un taux de 5,9/100.000 habitants. VRAI

– La Fondation MAScIR conçoit le premier kit 100% marocain de diagnostic de la Covid-19, testé et validé par les Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale ainsi que l’Institut Pasteur de Paris. VRAI

– L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a procédé à la mise en place et à l’activation du service de bureau d’ordre électronique. VRAI