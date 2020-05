Youssoufia : L’OCP apporte son soutien à plus de 50 coopératives locales

samedi, 30 mai, 2020 à 19:55

Youssoufia – Le Groupe OCP, à travers son programme “Act4Community”, a apporté son soutien à plus de 50 coopératives locales au niveau de la province de Youssoufia, et ce, dans le cadre d’un partenariat conclu entre le Site Gantour et le comité provincial de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) de Youssoufia.

Ce partenariat a permis d’accompagner plus de 50 coopératives sélectionnées conformément aux normes techniques, fixées par un comité composé des représentants d'”Act4Community”, de l’INDH et des services extérieurs concernés.

Cette initiative a bénéficié à plusieurs coopératives relevant des différentes communes de la province de Youssoufia, qui s’activent dans le secteur agricole (Elevage d’ovins et de volailles, apiculture, production d’huile, production de lait, production d’orge cultivée, production de couscous et de quinoa…)

Cette opération a concerné également l’industrie artisanale (Couture, recyclage des déchets, tapis traditionnels…) et les services (Centres de soutien scolaire, boulangeries traditionnelles, impression et communication…).

L’accompagnement et l’appui technique fournis aux coopératives a porté notamment sur les moyens de production et la commercialisation des produits des coopératives afin d’augmenter leurs capacités et développer leurs performances.

Les premières tranches des opérations de soutien lancées en faveur des coopératives, avaient pour objectif principal de leur donner un nouvel élan pour achever leurs projets et poursuivre leur production, notamment en ces circonstances exceptionnelles marquée par la crise induite par le Covid-19