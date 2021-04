Botola Pro D1 “Inwi” : l’Ittihad de Tanger s’incline à domicile (1-2) face à l’AS FAR

vendredi, 2 avril, 2021 à 23:27

La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’agenda 2030 nécessite des politiques intégrées et systémiques pour réduire, notamment, les inégalités exacerbées davantage sous l’effet de la pandémie, a souligné, vendredi, l’économiste Larabi Jaïdi, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS).