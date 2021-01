CHAN-2021 (Maroc-Rwanda): “les équipes que nous affrontons optent pour un retranchement excessif en défense” (Ammouta)

vendredi, 22 janvier, 2021 à 23:33

Douala – L’entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Lhoucine Ammouta, a affirmé vendredi que les équipes qui affrontent les Lions de l’Atlas au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) “optent pour un retranchement excessif en défense”.

“Les équipes qui affrontent le Maroc, tenant du titre, optent pour le retranchement excessif en défense. Face au Rwanda, nous avons monopolisé le ballon et inquiété à plusieurs reprises la défense, mais nous n’avons pas réussi à concrétiser les occasions que nous avons eues”, a-t-il déclaré à l’issue du match nul (0-0) entre le Maroc et le Rwanda, vendredi à Douala, pour le compte de la 2è journée du groupe C.