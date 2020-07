Football : Xavi Hernandez testé positif au Covid-19

samedi, 25 juillet, 2020 à 15:08

Le Maroc et la Serbie sont déterminés à poursuivre la coopération et la coordination bilatérale pour défendre leur souveraineté et leur intégrité territoriale, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Serbie et au Monténégro, Mohamed Amine Belhaj.