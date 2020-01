Hand-CAN 2020 (2e journée/tour principal-Groupe MII) Cap Vert-Maroc (25-31): Déclarations d’après-match

jeudi, 23 janvier, 2020 à 11:37

Tunis- Voici les déclarations du sélectionneur et des joueurs de l’équipe nationale de handball à l’issue du match remporté par le Maroc face au Cap Vert (25-31) pour le compte du 2e match du tour principal (groupe MII) de la 24e Coupe d’Afrique des nations (Tunis 16-26 janvier), disputé mercredi à la salle olympique de Rades.

-. Noureddine Bouhaddioui (sélectionneur Maroc): “Je tiens à féliciter mes jeunes joueurs pour l’excellent handball qu’ils ont développé face à la sélection capverdienne. Normalement sur l’ensemble de ces deux premiers tours, on méritait d’aller encore plus loin dans la compétition. Nous avions bien visionné le jeu du Cap Vert et mes joueurs étaient bien concentrés aujourd’hui. Nous sommes parvenus à neutraliser l’enthousiasme de la base arrière capverdienne ce qui nous a permis de prendre le match à notre compte dès les premières minutes.