L’exploit historique des Lions de l’Atlas, fruit de la vision éclairée de SM le Roi (diplomate)

jeudi, 15 décembre, 2022 à 21:03

Kigali – L’exploit inédit réalisé par le Maroc lors la Coupe du Monde 2022 n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’une décision pensée au plus haut niveau par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a créé, en 2009, l’Académie Mohammed VI de Football, a affirmé l’ambassadeur du Maroc au Rwanda Youssef Imani.

Dans une déclaration à la MAP, M. Imani s’est félicité de l’accomplissement historique des Lions de l’Atlas dans cette Coupe du Monde, se disant fier de voir l’équipe du Maroc accéder à un club réservé auparavant aux seules grandes nations du football, telles que le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie et la France.

Cette renaissance du sport marocain est le fruit de la Vision éclairée de SM le Roi qui a donné un élan inédit à toutes les disciplines sportives, a relevé le diplomate marocain, à l’occasion d’une cérémonie organisée par l’Ambassade du Maroc à Kigali à l’occasion de la rencontre qui a opposé, mercredi soir, le Maroc à la France en demi-finale du Mondial, faisant observer que “l’impulsion Royale a également touché de sa grâce le football féminin qui a également prouvé son évolution”.

Ainsi, notre pays fait désormais partie de l’histoire du football mondial, a-t-il soutenu, relevant que ce parcours exceptionnel est une source de fierté pour toute l’Afrique et le monde arabe.

Le diplomate marocain a, dans ce sens, cité le message royal adressé aux participants au symposium international organisé en 2017 à Skhirate sous le thème “Football africain, notre vision,” dans lequel le Souverain avait souligné que “le développement de la pratique sportive, toutes branches confondues, et du football en particulier, est l’un des préalables essentiels pour renforcer les compétences des jeunes, assurer leur insertion dans leur environnement socio-économique et accroître leur immunité contre toute forme de déviance et d’extrémisme. Le but ultime est de les dissuader de risquer leur vie et de compromettre leur avenir en empruntant le chemin de l’immigration illégale”.

C’est grâce à cette Vision éclairée que l’année 2022 a été couronnée par la qualification du Maroc aux demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022, a-t-il expliqué, notant qu’indépendamment du résultat du match contre la France, le Maroc a fièrement marqué l’histoire et a gagné le fort sentiment d’identification du continent africain et du monde arabe à la sélection marocaine.

Du football au taekwondo, en passant par le futsal, l’athlétisme, la boxe, le cyclisme et le karaté, l’année 2022 est celle de tous les espoirs pour le sport marocain.

Pour leur part, les membres de la communauté marocaine établie à Kigali ayant pris part à la cérémonie se sont félicités de l’exploit historique des Lions de l’Atlas, exprimant leur fierté du niveau élevé montré par l’équipe marocaine dans toutes les phases de la compétition.

Malgré la déception des Marocains qui souhaitaient voir les Lions accéder en finale de la Coupe du Monde, ils ont souligné que les joueurs marocains quitteront la compétition la tête haute, après avoir écrit un nouveau chapitre de l’histoire du football africain et arabe.

La cérémonie organisée par l’ambassade du Maroc à Kigali a été marquée par la présence de plusieurs d’ambassadeurs accrédités à Kigali, dont notamment l’ambassadeur de l’Etat du Qatar, l’ambassadeur de l’Etat des Emirats Arabes Unis et l’ambassadeur du Soudan.