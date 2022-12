Le Maroc au Mondial-2022: Soutien officiel et populaire du Qatar aux Lions de l’Atlas

lundi, 12 décembre, 2022 à 21:19

Doha – A chaque exploit réalisé par les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde de la FIFA (Qatar-2022), les réseaux sociaux et les chaînes internationales diffusent des vidéos soulignant l’étendue des encouragements et du soutien officiels et populaires qataris aux réalisations des Lions sur les pelouses du Qatar.

Ainsi, suite à la qualification de l’équipe nationale marocaine pour les demi-finales de la Coupe du monde aux dépens du Portugal, l’Emir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a exprimé, dans un appel téléphonique, ses plus chaleureuses félicitations à SM le Roi Mohammed VI pour cet exploit historique grâce auquel le Maroc est devenu le premier pays africain et arabe à atteindre ce stade de la Coupe du Monde de la FIFA.

En outre, l’Emir du Qatar, accompagné de son honorable famille, tient à assister aux matchs du Maroc en hissant le drapeau national, dans un acte noble reflétant leur soutien à l’équipe nationale lors de cette messe footballistique internationale exceptionnelle organisée pour la première fois sur un sol arabe.

Les vidéos et images diffusées sur les réseaux sociaux et les chaînes montrent les réactions de l’Emir du Qatar et de toute sa famille aux déroulements de tous les matchs de l’équipe nationale marocaine, et ce depuis la première rencontre.

Ils s’engagent tout au long des minutes des matchs à encourager le Maroc, porte-flambeau des arabes et de l’Afrique, avec une chaleur et une joie débordantes incarnant les plus hauts sentiments de solidarité et de soutien arabes.

Outre ce soutien princier exprimé en plein cœur des stades, les autorités qataries apportent, de leur côté, leur plein soutien à la position de l’équipe nationale marocaine à Doha, en plus de prendre des mesures pour faciliter l’arrivée des supporters marocains au Qatar pour soutenir les Lions.

Pour renforcer cet appui continu, des initiatives populaires sont organisées pour célébrer ces réalisations et exprimer un soutien inconditionnel à l’élite nationale, à savoir les rencontres (Majalis) qataries, l’une des initiatives individuelles et populaires informelles célébrant les invités de la Coupe du monde.

Ces rencontres représentent, au Qatar et dans les pays du Golfe en général, un pont de communication, de dialogue, de construction de relations sociales et de transmission de valeurs et de traditions authentiques.

Certains y voient aussi des écoles en activité tout au long de l’année dont bénéficient les jeunes, en plus d’être un espace propice pour réciter de la poésie et raconter des histoires et des contes du patrimoine qatari.

Bien que ses réunions soient ouvertes à tous les fans des pays participants à la Coupe du monde, elles se sont transformées au fur et à mesure des réalisations successives de l’équipe nationale marocaine, en un espace pour célébrer les Lions de l’Atlas.

En effet, plusieurs rencontres ont été organisées dans ce sens auxquelles ont été invités d’anciens joueurs marocains, des journalistes et des acteurs marocains présents à Doha à l’occasion de la Coupe du monde, en plus de quelques résidents au Qatar.

Dans des bâtiments parés des drapeaux des pays participants et dotés d’un écran géant pour suivre les matchs, les invités et participants sont célébrés en toute hospitalité et chaleureusement accueillis. Des valeurs pour lesquelles les Qataris sont connus.

Tenues à maintes reprises tout au long du mois de la Coupe du monde, ces rencontres deviennent un espace pour faire des connaissances et initier les participants aux us et coutumes qataris.

Le soutien qatari se manifeste également dans la manière de célébrer après chaque match, que ce soit sur la côte, au Souq Waqif, ou encore en décorant des voitures de luxe avec des drapeaux nationaux qui couvrent également les tours de Doha en soutien à l’équipe nationale.

Ce grand soutien au niveau officiel et chez les supporters a été officiellement apprécié par les joueurs marocains au terme du match suite auquel les Lions se sont qualifiés pour les demi-finales, lorsqu’ils ont hissé les drapeaux qatari et marocain.

Réagissant au niveau élevé de cet appui, les Lions, les représentants des arabes et de l’Afrique au Mondial-2022, étaient à la hauteur et sont déterminés à poursuivre leur parcours à la Coupe du monde (Qatar-2022) d’une manière merveilleuse qui a semé la joie dans les âmes, de l’océan au golfe en passant par l’Afrique, “comme s’ils disaient au monde que c’est notre compétition et qu’il n’est pas approprié que nous partions avant nos invités”.