Le Portugal remporte la Ligue des nations en battant les Pays-Bas (1-0)

dimanche, 9 juin, 2019 à 12:59

Un inspecteur de police exerçant au district provincial de sûreté de Khénifra a été contraint de tirer une balle de sommation lors d’une intervention, dans la nuit de samedi à dimanche, pour arrêter un individu en état d’ébriété avancé et sous l’emprise de la drogue, et qui menaçait gravement la vie des citoyens et des éléments de la police à l’aide de deux armes blanches.