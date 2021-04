Sidi Bennour : une journée de sensibilisation aux valeurs et bienfaits du sport

samedi, 10 avril, 2021 à 20:27

Sidi Bennour – Une journée de sensibilisation aux valeurs et bienfaits du sport a été organisée, samedi dans la commune de Beni Helal (province de Sidi Bennour), au profit des pensionnaires de Dar Taliba Beni Helal et des élèves du collège Al Baroudi, à l’initiative de l’Association marocaine sport et développement (AMSD), en célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la Paix.

Cette journée, initiée en partenariat avec la province de Sidi Bennour et Radio MFM, vise la promotion du sport en tant que langage universel et instrument novateur au service de l’éducation, la santé, l’intégration sociale, le développement de la jeunesse et l’édification de la paix et du développement durable.