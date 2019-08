Adoption en conseil de gouvernement du projet de décret portant création de nouveaux cercles et caïdats

jeudi, 22 août, 2019 à 18:07

Rabat – Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret N° 2.19.644 portant création de nouveaux cercles et caïdats, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Il s’agit d’introduire les modifications nécessaires au tableau annexé au décret N° 2.15.402, promulgué le 5 Ramadan 1436 (22 juin 2015) et portant fixation, selon les préfectures et provinces, de la liste des cercles, caïdats et communes du Royaume ainsi que du nombre des membres à élire au niveau du conseil de chaque commune, tel qu’il a été modifié, a précisé M. El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

Les entités administratives, qui vont être créées au niveau de certaines préfectures et provinces, visent à améliorer les capacités de gestion de l’administration territoriale dans les régions concernées, appuyer l’encadrement administratif et à accompagner les mutations démographiques, sociales et urbanistiques que connaissent ces territoires, a-t-il ajouté.

Pour ce faire, a poursuivi M. El Khalfi, quatre caïdats créés actuellement à la commune Ameur, relevant de la préfecture de Salé, aux communes Beni Yekhlef et Challalat (préfecture de Mohammedia) et à celle de Boumia (province de Midelt) vont se hisser au rang de pachaliks, alors que le cercle d’Ahouaz-Salé va être supprimé.

Un autre cercle va être créé dans la province de Ouezzane et 9 caïdats verront le jour dans six provinces, a-t-il fait savoir, ajoutant que le nombre de cercles au niveau national s’élèvera à 206, tandis que celui des caïdats passera de 708 à 714.

Par ailleurs, il a été proposé de changer la dénomination du caïdat de “Boumia” (province de Midelt), qui couvre les communes de Tanourdi et Tizi N’Ghachou, pour qu’il devienne le caïdat d’”Aït Awadi”.