Adoption en Conseil de gouvernement d’un projet de décret établissant l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique

jeudi, 31 décembre, 2020 à 16:35

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.20.634 portant création et organisation de l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à Ouarzazate.

Ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi, vise à doter cet institut d’un cadre juridique définissant son organisation, ses conditions d’accès, les cycles de formation et les dispositions liées à son administration et sa gestion, a affirmé M. Amzazi dans un communiqué lu au cours d’un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement.