La comparution du dénommé Ghali devant la justice espagnole, une «évolution» dont le Maroc prend note

lundi, 31 mai, 2021 à 13:20

Le Maroc a toujours fait la distinction entre l’amitié du peuple espagnol et la nuisance de certains milieux politiques et de la société civile qui cherchent à instrumentaliser le Sahara Marocain et à nuire aux intérêts du Royaume, indique lundi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, dans une déclaration au sujet de la crise maroco-espagnole.