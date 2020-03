Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à des fonctions supérieures

jeudi, 5 mars, 2020 à 18:32

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nominations à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement (département de l’Environnement), le Conseil a approuvé la nomination de M. Rachid Firadi au poste de Directeur du partenariat, de la communication et de la coopération, a indiqué le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, M. El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil a approuvé la nomination de M. Mohamed Khalfaoui au poste de Secrétaire général du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et la nomination de M. Abdelkhalek Oussama au poste de Directeur de l’École Supérieure de Technologie de Béni Mellal relevant du même département, a poursuivi le ministre.

Au niveau du même ministère, le Conseil a approuvé la nomination de M. Mohammed Bouaachrine au poste de Directeur de l’École Supérieur de Technologie de Khénifra relevant de l’Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal, a noté M. Abyaba.