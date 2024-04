Haute Commission Mixte de partenariat: Le Maroc et la Belgique se félicitent de la signature de deux mémorandums d’entente et d’une feuille de route de coopération

lundi, 15 avril, 2024 à 19:36

Rabat – Le Maroc et la Belgique se sont félicités, lundi à Rabat, de la signature de deux mémorandums d’entente et d’une feuille de route de coopération, à l’occasion de la 3ème réunion de la Haute Commission Mixte de partenariat Maroc-Belgique, coprésidée par le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre belge, Alexander De Croo.

Ainsi, les deux Chefs de gouvernement ont salué la conclusion d’un mémorandum d’entente entre les ministères de la justice des deux pays et se sont félicités de la perspective de l’adoption imminente, au niveau administratif, d’un plan d’action pour la période 2024-2026, selon la Déclaration conjointe adoptée lors de cette réunion.

Ils ont, en outre, affiché leur volonté de promouvoir une coopération judiciaire innovante, alignée sur les normes internationales les plus élevées, pour une gestion efficace des affaires judiciaires transfrontalières.

Les deux Chefs de gouvernement se sont, par ailleurs, félicités des avancées enregistrées dans le cadre de la coopération judicaire, à travers l’échange permanent d’expertises, des visites officielles et de commissions mixtes, saluant les conclusions de la dernière Commission Mixte en matière civile et pénale, tenue en décembre 2023, notamment la mise en œuvre concrète de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, et son Protocole additionnel, lit-on dans la déclaration conjointe.

Les deux parties ont salué également la perspective de la conclusion d’un mémorandum d’entente entre le Parquet fédéral belge et la Présidence du Ministère Public marocain, soulignant l’intérêt commun des deux pays à poursuivre et à renforcer l’étroite coopération bilatérale pour lutter contre les menaces à la sécurité nationale et internationale.

De même, les deux Chefs de gouvernement ont salué la coopération policière et affirmé leur volonté de la développer davantage, y inclus à travers la mise en place d’une structure de coopération régulière. Ils se sont félicités de la mise en œuvre de la Convention de coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, entrée en vigueur en 2022 et du plan d’action 2022-2024 dans le domaine de la coopération policière.

Les deux parties se sont également félicitées de la signature d’un mémorandum d’entente portant sur les énergies vertes, tout en réaffirmant leur volonté de renforcer davantage la coopération dans le domaine de la transition énergétique.

Elles ont ainsi exprimé leur volonté de renforcer le commerce et les investissements, et de coopérer en matière du climat, de transition énergétique par le développement des énergies renouvelables et des molécules vertes, ainsi qu’en matière de gestion de l’eau, des infrastructures et du transport.

Par ailleurs, les deux parties se sont félicitées de l’adoption de la feuille de route pour la mise en œuvre de la Déclaration Conjointe de 2022.

Dans ce cadre, les deux Chefs de gouvernement se sont félicités du dialogue politique régulier, comme en témoigne la visite au Maroc de la ministre des Affaires Etrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Mme Hadja Lahbib, le 20 octobre 2022, à l’issue de laquelle cette Déclaration Conjointe a été adoptée entre les deux pays.