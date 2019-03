Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

jeudi, 28 mars, 2019 à 18:18

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, M. Mohammed Bircharef a été nommé directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale au Haut-Commissariat au Plan, a indiqué M. Mustapha El Khalfi, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique -département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique-, M. Mohamed Rami a été nommé président de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.

Par ailleurs, MM. Mohammed Bouâziz et Abderrahim Attour ont été nommés respectivement aux postes de doyens de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Agadir -Université Ibn Zohr d’Agadir- et de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Ait Melloul -Université Ibn Zohr d’Agadir-.

Au sein du même département, il a été procédé à la nomination de MM. Lahcen El Maimouni et Lahcen Nachit aux postes de doyens des facultés polydisciplinaire de Ouarzazate – Université Ibn Zohr d’Agadir- et des sciences d’Agadir -Université Ibn Zohr d’Agadir.

Le Conseil du gouvernement a également approuvé la nomination de M. Hamid Rguibi Idrissi en tant que directeur de l’École supérieure de technologie de Laâyoune – Université Ibn Zohr d’Agadir.