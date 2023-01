Les ambitions du “Maroc de l’inclusion” tributaires de la capacité à réduire les inégalités sociales (Chef du gouvernement)

mardi, 10 janvier, 2023 à 22:08

Rabat – Les ambitions du “Maroc de l’inclusion” restent tributaires de la capacité à réduire les inégalités sociales a affirmé, mardi à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

En réponse à une question sur “la mise en œuvre du chantier de la protection sociale”, adressée lors de la séance mensuelle consacrée à la politique publique à la Chambre des conseillers, M. Akhannouch a indiqué que “les ambitions du Maroc de l’inclusion, érigé à la faveur de la Haute sollicitude royale au rang des priorités, et en tant que mécanisme proposé au cœur du modèle de développement visant l’amélioration du pilotage des programmes sociaux, demeurent tributaire de la capacité de notre pays à réduire les inégalités sociales posées, que ce soit au niveau de la mobilisation des ressources ou de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies, ainsi que de l’efficacité du système de protection sociale et du renforcement des liens nationaux”.

En droite ligne de ces ambitions, le gouvernement s’est attelé, dès le début de son mandat, à “orienter les efforts vers de véritables décisions politiques qui inaugurent une nouvelle phase et créent une dynamique de développement inédite, dans laquelle le citoyen est la principale préoccupation des chantiers sociaux de l’État avec ses différents projets et politiques”, a fait observer M. Akhannouch. “Cette approche garantit la réussite du projet de protection sociale dans sa dimension intégrée, qui appréhende la protection sociale comme un droit figurant parmi les droits de l’homme, mais également comme une politique de développement visant le décollage économique”, a-t-il ajouté.

“Grâce à cette finalité ambitieuse et renouvelée, qui reflète la conviction claire du gouvernement et sa conscience profonde de toutes les questions et grands enjeux de la société, et conformément à la vision royale, la protection sociale a été repositionnée au cœur des politiques publiques, dans la mesure où elle constitue la pierre angulaire de tout contrat social visant à assurer l’équité aux citoyens et à préserver leur dignité”, a fait savoir le chef du gouvernement.

Par ailleurs, il a souligné que “les instructions royales relatives à l’accélération de la mise en place des différentes composantes du système de protection sociale, ont constitué pour le gouvernement une source d’inspiration pour rationaliser les mesures prises dans ce cadre”.

“Ces mesures étaient conformes à l’une des recommandations principales du nouveau modèle de développement, visant à poser les bases d’une solidarité institutionnelle obligatoire qui contribuera à la généralisation et l’unification de la couverture médicale de base, afin de permettre à tous les citoyens l’accès aux services de santé de base”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Akhannouch s’est arrêté sur les répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire sans précédent de la pandémie du Covid-19, relevant que les pouvoirs publics ont su gérer efficacement les effets de cette crise. Il a rappelé, dans ce sens, que l’approche adoptée par le Maroc a été hautement saluée au niveau international.

Il a relevé, dans ce sens, que cette étape s’est caractérisée par une dynamique de solidarité et une forte mobilisation de tous les acteurs, les citoyens et les forces vives de la nation, afin de lutter contre les effets de la pandémie, conformément aux hautes instructions royales.

“Indépendamment des différents défis sociaux et économiques actuels, le gouvernement a tenu à considérer la crise comme une réelle opportunité de changer radicalement les modes d’organisation et de gestion de la chose publique qui prévalent au Maroc”, a-t-il noté, relevant qu’il s’agit d’une transformation qui nécessite des réformes structurelles profondes susceptibles de contribuer à créer les conditions propices à la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, dans le but de pouvoir, à moyen et long termes, remédier aux effets des crises actuelles et contribuer au renforcement des bases de l’inclusion et de la résilience.