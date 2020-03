Maroc-Turkménistan: volonté partagée de consolider davantage les relations bilatérales

mercredi, 4 mars, 2020 à 18:23

Rabat – Le Royaume du Maroc et la République du Turkménistan ont convenu mercredi de consolider davantage leurs relations bilatérales et de les hisser à un niveau supérieur, indique un communiqué conjoint rendu public à l’occasion de la visite officielle de deux jours qu’effectue au Maroc le vice Premier ministre, ministre des Affaires étrangères turkmène, M. Rachid Meredov, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Les discussions entre les deux parties, tenues dans une atmosphère amicale, ont été l’occasion de souligner l’excellence des relations entre les deux pays, ainsi que les moyens d’améliorer et de diversifier la coopération bilatérale, notamment dans les domaines prometteurs et prioritaires, lit-on dans ce communiqué conjoint.

Le communiqué, rendu public à l’issue de la troisième session de consultations politiques maroco-turkmènes, a souligné que les discussions ont porté sur l’importance de renforcer davantage les relations politiques et de développer la coopération bilatérale, notamment à travers la poursuite et l’intensification des échanges de visites par de hauts responsables et des délégations parlementaires.

Les deux parties ont réaffirmé, à cet égard, l’importance de donner un nouvel élan aux relations bilatérales à l’horizon de l’établissement d’un partenariat économique ambitieux, ciblant des secteurs prioritaires, tels que les énergies renouvelables, la pétrochimie, l’agriculture, les engrais, l’industrie alimentaire et le tourisme, poursuit le communiqué.

Dans ce sens, les deux parties ont également convenu d’encourager les investissements dans les deux pays, se déclarant en faveur de soutenir et d’accompagner le secteur privé marocain et turkmène, de multiplier les contacts et les échanges, et d’identifier les opportunités d’affaires sur une base gagnant-gagnant.

Les deux parties ont, ajoute le communiqué, exprimé leur satisfaction quant à la mise en place de la Commission mixte de coopération bilatérale, et appelé à la création d’un Conseil maroco-turkmène des affaires.

La visite du chef de la diplomatie turkmène est la première du genre depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Elle a été l’occasion pour le Royaume et le Turkménistan de signer trois accords visant à raffermir les relations de coopération bilatérale dans plusieurs domaines.