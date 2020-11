Niamey : Le Maroc appuie le processus de paix comme choix stratégique pour le règlement du conflit palestino-israélien (Mme El Ouafi)

vendredi, 27 novembre, 2020 à 20:51

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire d’El Hajeb ont interpelé, vendredi, cinq individus, parmi lesquels deux femmes, pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort, vol, participation et non dénonciation d’un crime.