ONU Habitat-Maroc: Mme Mohd Sharif prend connaissance du patrimoine urbain de Rabat

mardi, 9 mars, 2021 à 17:48

Rabat – La directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains, Maimunah Mohd Sharif, a pris connaissance, mardi, du patrimoine urbain de la ville de Rabat, dans ses aspects historique et moderne, ainsi que des différentes initiatives et programmes visant à le valoriser.

A l’occasion de sa visite dans le Royaume, Mme Mohd sharif s’est rendue à plusieurs sites historiques de la capitale, ainsi qu’à certaines de ses infrastructures modernes, pour s’enquérir des réalisations du Maroc en matière d’urbanisme, d’habitat et d’aménagement.

Ainsi, la responsable onusienne s’est rendue à la grande piscine de Rabat où elle a suivi des explications sur cet espace inauguré en 2019, avant de visiter la gare LGV de Rabat Agdal. La responsable s’est ensuite rendue au Jardin des essais botaniques et son musée consacré à la thématique de l’eau, où elle a suivi les explications du conservateur du Jardin, Khalid Arsalane.

Elle s’est, également, rendue à la Tour Hassan et au Mausolée Mohammed V, où elle a pris connaissance de l’histoire de ces monuments historiques et leur charge patrimoniale.

Par la suite, Mme Mohd Sharif a pu constater les résultats de la réhabilitation d’une demeure menaçant ruine dans la médina de Rabat, dont le processus a été expliqué par un collaborateur de l’Agence pour l’aménagement de la Vallée de Bouregreg Rabat (AAVB), avant de visiter le Fondouk Ben Aissa, dont l’opération de réhabilitation, qui a eu lieu récemment, a été au centre d’un exposé de l’architecte Ahmed Iraqi.

En début de journée, la responsable onusienne et la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb ont assisté à une exposition de panneaux relatifs aux différents projets et programmes du ministère, dont des projets de réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, le programme d’accompagnement pour la valorisation durable des ksour et kasbah du Maroc et des projets relevant du Plan d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques dans le secteur de l’Habitat.

Il s’agit, également, du Programme national ”Ville sans bidonvilles”, des réalisations en matière de logements sociaux, de transition vers des logements durables et de résilience territoriale et des programmes menés en partenariat avec différents intervenants, dont le groupe “Al Omrane”.

Le bureau national de l’ONU Habitat au Maroc a été ouvert, lundi, au siège du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Ce bureau, dont la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence Mmes Bouchareb et Mohd Sharif, a pour objectif de renforcer le partenariat stratégique entre les deux parties, puisqu’il permettra au Royaume de bénéficier de l’appui du programme onusien dans la mise en application des politiques dans le domaine de l’aménagement et de l’habitat.

La cérémonie a été, notamment, marquée par la signature du programme pays de l’ONU-Habitat 2020-2023, entre le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et ONU-Habitat.

Ce programme, qui constitue un cadre stratégique d’orientation et de collaboration entre le gouvernement du Maroc et ONU-Habitat, vise à mobiliser les différents acteurs concernés pour un développement urbain durable, en s’alignant sur les priorités mondiales, régionales et nationales, qui sont intrinsèquement liés au Nouvel agenda urbain et au programme de développement durable à l’horizon 2030.