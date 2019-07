Ouverture à Nairobi de la Conférence régionale africaine de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent avec la participation du Maroc

mercredi, 10 juillet, 2019 à 10:40

Nairobi – La Conférence régionale africaine de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent propice au terrorisme a ouvert ses travaux, mercredi à l’Office des Nations Unies à Nairobi, avec la participation de chefs de gouvernement, de ministres de l’intérieur et des affaires étrangères de plusieurs pays dont le Maroc.

Le Maroc est représenté à cette conférence régionale qui est organisée conjointement par le gouvernement de la république du Kenya et le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, par la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mme Mounia Boucetta, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Kenya et au Burundi, El Mokhtar Ghambou.