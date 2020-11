Le peuple marocain apprécie “à sa juste valeur” la décision “historique” des Émirats d’ouvrir un consulat à Laâyoune (M. Bourita)

mercredi, 4 novembre, 2020 à 14:23

Laâyoune – Le peuple marocain apprécie “à sa juste valeur” la décision “historique” de l’État des Émirats arabes unis d’ouvrir un consulat général à Laâyoune, en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, a affirmé mercredi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant l’étranger, Nasser Bourita.

Les Émirats arabes unis est le premier pays arabe non africain à ouvrir un consulat dans les provinces du sud du Royaume, s’est félicité le ministre dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie d’inauguration de ce consulat, rappelant que les Émirats rejoignent ainsi les quinze pays africains ayant déjà ouvert des représentations diplomatiques dans les deux grandes villes du Sahara marocain: Laâyoune et Dakhla.

La décision d’ouvrir ce consulat concrétise, sur le plan politique, une position souveraine constante de l’État des Émirats arabes unis en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, a-t-il relevé.

Sur le plan juridique, a-t-il ajouté, cette décision reflète la volonté de ce pays de mettre en place une structure pour la défense, au niveau territorial, des intérêts de ses ressortissants, qu’elles soient des personnes physiques ou morales, et de leur apporter l’assistance nécessaire.

Le consulat constitue aussi, sur le plan diplomatique, un mécanisme pour le renforcement de la coopération bilatérale et le développement des échanges commerciaux, économiques, culturels et scientifiques, a-t-il souligné.

M. Bourita a affirmé qu’il est de bon augure que cet évènement coïncide avec la célébration par le peuple marocain du 45ème anniversaire de la Marche verte et la commémoration par les Émirats arabes unis de la “Journée du Drapeau” qui symbolise l’union nationale et renforce le sentiment d’appartenance à la nation.

C’est dans cette conjoncture pleine de symboles, a-t-il dit, qu’intervient la décision souveraine de l’État des Emirats arabes unis d’ouvrir un consulat général à Laâyoune pour réaffirmer, de la manière la plus concrète et la plus éloquente, son soutien constant et infaillible à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.

M. Bourita a relevé que ce nouveau geste des Émirats n’est pas fortuit, mais constitue le prolongement de relations historiques solides dont les bases ont été jetées par les défunts SM Hassan II et SA le prince Zayed Ben Soltane Al Nahyane durant plus de trois décennies.

Avec le même engagement et la même fidélité, a-t-il souligné, SM le Roi Mohammed VI et son frère SA Cheikh Khalifa Ben zayed Al Nahyane continuent d’entourer ces relations historiques de leur haute sollicitude, par fidélité aux relations d’amitié profonde, à la compréhension permanente et la solidarité agissante entre les deux pays et aux liens personnels d’amitié et de fraternité entre les deux familles régnantes.

Ainsi, a précisé M. Bourita, les visites de haut niveau se sont succédé entre les responsables des deux pays, permettant ainsi de hisser les relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique et d’ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que l’État des Émirats arabes unis est devenu aujourd’hui l’un des importants partenaires économiques du Royaume au niveau arabe, ce qui reflète la confiance entre les deux pays frères et l’intérêt croissant des acteurs économiques émiratis pour les opportunités d’investissements qu’offre le Maroc grâce au nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le Souverain à Laâyoune à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche verte.

Il a, dans ce cadre, fait remarquer que la ville de Laâyoune, à l’instar de Dakhla, est devenue aujourd’hui un pôle économique important reliant le Maroc à sa profondeur africaine et une plateforme pour la formation des jeunes et des étudiants du Maroc et d’Afrique dans les différents instituts de la région, ainsi qu’un centre diplomatique reflétant le dynamisme des provinces du Sud et leur contribution au processus de développement des provinces du Sud.

Le ministre a noté que le Maroc demeure, avec fermeté et détermination sous la conduite éclairée de SM le Roi, constant dans son soutien à l’État des Émirats arabes unis pour le recouvrement de ses trois îles – Grande et Petite Tunb et Abou Moussa- et l’exercice de sa souveraineté sur l’espace aérien, les eaux territoriales et la zone économique de ces trois îles.

Cette position constante émane du souci du Maroc de l’importance de conserver l’unité territoriale des pays arabes et de sa foi dans la nécessité de renforcer l’unité et de lutter contre les divisions pour faire face aux défis de l’avenir, a-t-il déclaré.

Le ministre a affirmé que les Marocains n’oublieront jamais le bel exemple de cette solidarité effective et de la fraternité arabe authentique qu’incarne la décision de Cheikh Zayed Ben Sotane Al-Nahyane de charger son fils, SA Cheikh Mohammed Ben Zayed, alors âgé de 14 ans, de participer à la glorieuse Marche verte et de partager avec le peuple marocain sa fierté de recouvrer sa souveraineté sur son Sahara.

Le consulat général des Émirats arabes unis est la 9ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain en moins d’un an, après celles de l’Union des Comores, du Gabon, de la République centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la Côte d’Ivoire, de l’Eswatini et de la Zambie.