Province de Ouarzazate: M. Sadiki visite des projets de développement agricole

dimanche, 30 octobre, 2022 à 19:35

Ouarzazate – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a effectué, dimanche, une visite de terrain à des projets de développement agricole et rural au niveau de la province de Ouarzazate.