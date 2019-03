Rabat: Examen des moyens de renforcer les relations de coopération entre le Maroc et le FNUAP

mercredi, 27 mars, 2019 à 23:43

Le 7ème art en Palestine est représenté par un cinéma documentaire et révolutionnaire qui a réussi à s’inviter dans les plus grands festivals internationaux, a affirmé, mercredi à Tétouan, des participants à une rencontre, organisée en marge de la 25ème édition du Festival cinéma méditerranéen de Tétouan, sous le thème “Cinéma palestinien: Entre nostalgie et persévérance”.