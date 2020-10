Sahara Marocain: Le Malawi soutient une solution dans le cadre de la souveraineté marocaine (MAE du Malawi)

samedi, 24 octobre, 2020 à 14:43

Rabat – Le Malawi soutient une solution dans le cadre de la souveraineté marocaine au différend autour du Sahara, a affirmé, samedi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Malawi, Eisenhower Nduwa Mkaka.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Nduwa Mkaka a rappelé, dans ce sens, que le Malawi n’a plus aucune relation avec la pseudo rasd depuis mai 2017.

Par ailleurs, M. Nduwa Mkaka a indiqué que son pays croit au dialogue pour la résolution des problèmes, précisant ainsi que le Malawi continuera à soutenir le Maroc dans les foras internationaux et régionaux.

Pour sa part, M. Bourita a relevé que cette visite a été l’occasion pour lui de saluer la position constructive du Malawi sur la question du Sahara marocain et de remercier ce pays pour le soutien apporté au Maroc au sein de l’Union Africaine à ce sujet.

Les entretiens entre M. Bourita et le ministre des Affaires étrangères du Malawi, qui effectue une visite de travail au Royaume, ont été couronnés par la signature de quatre mémorandums d’entente.

Le premier concerne le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, le deuxième a trait à la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le troisième est relatif à la coopération dans le domaine foncier, du logement et du développement urbain, alors que le dernier porte sur la coopération dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.