La Chambre des conseillers rend hommage à ses femmes fonctionnaires

mardi, 8 mars, 2022 à 18:17

Rabat – Une cérémonie en l’honneur des femmes fonctionnaires de la Chambre des conseillers a été organisée, mardi à Rabat, à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Cet événement, qui s’est déroulé en présence du président de la Chambre, Naama Mayara, entend célébrer la fonctionnaire parlementaire et rendre hommage à son rôle primordial dans la gestion de cette institution législative.

A cette occasion, M. Mayara a félicité la femme marocaine en général et la fonctionnaire parlementaire à titre particulier, mettant en avant la contribution des femme sur la voie de la démocratie, de la liberté et du développement au Maroc.

Il a également exprimé son espoir que cette journée puisse constituer un nouveau départ pour la femme marocaine pour ce qui est de la promotion de sa situation et de la réalisation de la parité, en vue d’un saut qualitatif en matière des questions des femmes qui représentent la pierre angulaire de tout développement économique et social durable.

Il a, en outre, fait observer que “la situation de la femme marocaine, notamment en matière d’autonomisation, interpelle les acteurs politiques, gouvernementaux et sociétaux”, ajoutant que le 8 mars n’est pas uniquement une journée de commémoration, mais aussi une opportunité pour mesurer “notre capacité d’atteindre une société productive, basée sur l’égalité des chances entre les deux sexes”.

Pour conclure, M. Mayara a relevé la nécessité de déployer tous les efforts à l’effet de préserver la dignité de la femme marocaine et d’atteindre l’égalité des chances entre hommes et femmes.

La cérémonie a été marquée par la distribution de certificats de reconnaissance et de présents aux honorées, en reconnaissance de leurs efforts soutenus et en célébration de leur riches parcours professionnels au sein de tous les départements et organes administratifs de la deuxième Chambre.