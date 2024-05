Souveraineté sanitaire: L’OMS salue la Vision Royale

samedi, 25 mai, 2024 à 21:51

Genève – La directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée orientale, Hanan Balkhy, a salué, samedi à Genève, la Vision Royale visant à atteindre la souveraineté sanitaire au Maroc.

Lors d’une rencontre avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, en marge de la 77e Assemblée mondiale de la santé, Mme Balkhy a salué la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant développer le système de santé marocain, ainsi que le soutien apporté par le Souverain aux pays africains pour atteindre la souveraineté sanitaire du continent.

Cette vision renforce la coopération régionale et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement sanitaire, a souligné la responsable.

Saluant le rôle du Royaume comme trait d’union entre l’OMS et les pays africains, Mme Balkhy a estimé que le Maroc peut servir de modèle en matière de santé publique et de coopération internationale.

Dans ce sens, elle a noté le développement de l’industrie pharmaceutique, des vaccins et des outils de prévention au Maroc, affirmant que le Royaume dispose de grandes capacités dans ce domaine. De son avis, le développement de ces industries contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de santé nationaux et régionaux.

Les discussions entre la directrice régionale de l’OMS et M. Ait Taleb ont porté sur un ensemble de questions sanitaires cruciales, ainsi que sur le renforcement de la coopération entre le Maroc et l’OMS et le développement du système de santé au Maroc et dans la région.

Dans ce sens, M. Ait Taleb a mis en avant les chantiers en cours au Royaume, exécutés conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi, notamment le projet de généralisation de la protection sociale et la réforme du système de santé national.

Ces projets visent à améliorer la qualité des services de santé et à garantir leur accessibilité à tous les citoyens, a expliqué le ministre, assurant que le Maroc a pour but d’atteindre l’autosuffisance pharmaceutique.

La production locale de vaccins représente une étape stratégique vers l’accomplissement de la souveraineté sanitaire en Afrique, a-t-il ajouté, mettant en lumière le rôle du Maroc en tant que hub régional pour les programmes de santé.

Et de conclure que le Royaume a la capacité de devenir un partenaire clé dans la mise en œuvre des initiatives sanitaires internationales grâce à son expérience et à ses infrastructures développées.