Chambre des représentants: Lancement du 2è Prix national des études et recherches sur l’action parlementaire

mercredi, 27 avril, 2022 à 21:41

Rabat – En application des dispositions de son règlement intérieur et dans l’optique de valoriser et encourager la recherche scientifique relative au domaine parlementaire, la Chambre des Représentants a annoncé le lancement de la deuxième édition du Prix national des études et recherches sur l’action parlementaire, qui sera attribué conformément aux conditions et exigences scientifiques édictées dans le règlement intérieur instituant cette distinction.

Le prix est décerné annuellement à des travaux portant sur les attributions du Parlement, notamment en ce qui concerne la législation, le contrôle de l’action gouvernementale, l’évaluation des politiques publiques et la diplomatie parlementaire, ainsi que toute étude ou recherche liées à la pratique démocratique et au développement politique en lien avec l’action parlementaire.

Le prix est ainsi attribué à toute recherche ou étude, qu’il s’agisse de livre publié ou de thèse universitaire ayant fait l’objet d’une soutenance, à condition que la date de publication du livre ou de discussion de la thèse n’excède pas deux ans (2020-2021).

Le lauréat ou la lauréate se voit remettre une attestation prouvant le statut du prix, ainsi qu’une somme d’argent fixée par le règlement intérieur. La première Chambre imprimera également toutes les œuvres distinguées qui n’ont pas été publiées auparavant, en tenant compte du droit d’auteur conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Pour candidater, les personnes intéressées doivent soumettre, du 02 au 27 mai 2022 :

– Les travaux scientifiques sous forme d’un livre imprimé et publié ou d’une thèse fin prête pour la publication, en six (6) exemplaires papier avec un support électronique techniquement utilisable ;

– Curriculum vitæ du candidat ;

– Une photo personnelle médiatiquement utilisable ;

– Remplir le formulaire de candidature disponible sur le site internet de la Chambre des Représentants et l’envoyer en pièce jointe avec une copie électronique complète du dossier de candidature au mail réservé au Prix : prixrecherche2021@parlement.ma.

Un jury spécial se chargera de l’examen et de l’évaluation de tous les travaux scientifiques publiés de même qu’il veillera au respect des conditions scientifiques et organisationnelles définies par le règlement intérieur spécifique à la création du Prix.

Pour plus d’informations, les personnes intéressées sont invitées à consulter le site web de la Chambre : www.chambredesrepresentants.ma.